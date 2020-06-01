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Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanları için şehrin tüm sokak ve caddelerinde 200’den fazla noktaya mama bıraktı.

Adıyaman Belediyesi, sokak hayvanları için şehrin tüm sokak ve caddelerinde 200'den fazla noktaya mama bıraktı.


Korona virüsten dolayı dışarı çıkamayan halk tarafından yeteri kadar beslenemeyen hayvanları hiçbir zaman unutmayan Adıyaman Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren yetkililer, belirli aralıklarla gerçekleştirdikleri bu çalışma sayesinde sokak hayvanlarının aç bırakılmadığını dile getirdi.


Adıyaman Belediyesi'nin bu anlamlı çalışmasını takdirle karşılayan hayvan severler ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

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