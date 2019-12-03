Adıyaman Belediyesi sosyal tesisleri göz kamaştırıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'ne güzel bir eser daha kazandırıldı.

Sosyal projelere ağırlık veren Adıyaman Belediyesi, kentleşmenin en yoğun yaşandığı Altınşehir Mahallesi'nde birbirinden güzel çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Altınşehir Mahallesi'nin kuzey kısmında bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğünün hemen karşısında yapımı tamamlanan tesis öğrencilerden ve halktan yoğun ilgi görüyor. Oldukça ferah ve modern bir yapıya sahip olan sosyal tesisin bölge sakinlerine hayırlı olmasını dileyen yetkililere teşekkür eden mahalle sakinleri ve öğrenciler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.