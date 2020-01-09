Adıyaman Belediyesi, spor tesisini komplekse dönüştürüyor

Adıyaman Belediyesi bünyesinde her yıl binlerce vatandaşa spor yapma imkanı sunun Karapınar Mahallesindeki Spor Tesisleri'nde kapsamlı bir düzenleme çalışmasına başlanıldı. Her yıl yaz ve kış mevsimlerinde 7'den 70'e tüm Adıyamanlıların yararlanabildiği yüzme havuzunda sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yapılacak olan düzenlemelerden sonra tesise yeni alanların ekleneceğini ve yeni hali ile birçok dalda spor faaliyetlerinin yapılabileceğini dile getirdi. Tesisin yeni hali ile sporseverlere daha iyi hizmet vereceğini de sözlerine ekleyen yetkililer, “Spor tesisimizin mevcut alanını genişletmek ve yeni alanlar oluşturmak için başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle tesisimizin 2. ve 3. Katlarında bulunan ve şu ana kadar sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyen bazı alanlarımızı değerlendirmek için çeşitli projeler hazırladık. Bu alanlarda hem bayanların hem de bayların kullanabilecekleri jimnastik, plates ve aerobik seanslarının olacağı fitness salonları oluşturmayı planlıyoruz. Aynı zamanda ikinci katımızı kafeterya olarak değerlendireceğiz. En alt kata da hamam, sauna, jakuzi, şok havuzu, buhar odası ve tuz odasından oluşacak olan bir sağlıklı yaşam merkezi yapmayı düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Mevcutta bulunan havuzumuzda da genel bir bakım yapıyoruz. Motorlar elden geçirilip, havuzun içindeki bakım çalışmaları tamamlanmaya çalışılıyor. Kısacası tesisimizde A'dan Z'ye ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Yeni sezona kadar bütün çalışmaları tamamlayıp, halkımıza modern ve daha güzel bir alanda hizmet vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.