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Adıyaman Belediyesi, üniversitede temizlik çalışması yaptı

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Üniversitesi kampüsü içerisinde temizlik çalışması yaptı.


Her gün günün ilk ışıklarından gece geç saatlere kadar şehir genelinde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasının yanı sıra kamu kurumları ve özel alanlarda da çalışmalarını yürüten ekipler, Adıyaman Üniversitesi'nde genel bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Daha önce okullarda, mesire alanlarında, hastanelerde, cadde ve sokaklarda yürüttükleri temizlik çalışmalarını Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisinde de yaptıklarını dile getiren Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, daha temiz bir Adıyaman için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirtti.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren üniversite yönetimi ise Adıyaman Belediyesi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

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