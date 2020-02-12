İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Adıyaman Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Adıyaman Belediyesi ile belediyede yetkili olan Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikası arasında 320 kadrolu belediye işçisi için sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri düzenlenen imza töreni ile tamamlandı.


Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğini yaptığı imza törenine, Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Ayaz, birim müdürleri, sendika yöneticileri ve işçiler katıldı.


Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kılınç, yapılan anlaşmanın alın teri döken çalışma arkadaşlarına hayırlı olması dileyerek başladığı konuşmasında, “Belediyemizin bütçe imkanları doğrultusunda, işçilerimizi mağdur etmeyecek şekilde Hak-İş Konfederasyonu bağlı Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladık. Yaptığımız anlaşmanın mesai arkadaşlarımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç ise işçinin hakkını gözeten Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından taraflar sözleşmeyi imzaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.