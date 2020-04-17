Adıyaman Belediyesinden 23 Nisan'a özel yarışma

Öğrencilerin, Arif Nihat Asya'nın ‘Bayrak' şiiri ile katılabilecekleri ve dereceye girecek olanların çekilişle belirleneceği yarışmayla ilgili bilgi veren yetkililer, “Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl, geçmiş yıllarda olduğu gibi şenlik havasında kutlanamayacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir nebze olsun keyif verici şekilde geçmesi için sosyal medya üzerinden bir şiir yarışması düzenlemeye karar verdik. Başlattığımız yarışmamız il merkezimizde yaşayan ilk ve ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır. Yalnızca Arif Nihat Asya'nın ‘Bayrak' şiiri ile katılım sağlanabilecek olan yarışmamıza katılmak isteyen öğrencilerimiz, 22 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'a kadar evlerinde okudukları şiirleri telefonlarını ya da tabletlerini yatay şekilde tutacak şekilde videoya alıp, 0 (549) 772 02 02 numaralı WhatsApp hattımıza göndererek katılım sağlamış olabilecekler. En güzel şiirin çekilişle belirleneceği ve birinciye bisiklet, ikinciye tablet, üçüncüye paten seti ve dereceye giremeyen öğrencilerimize de sürpriz hediyelerin dağıtılacağı yarışmamıza katılan öğrencilerimizin, videoyla birlikte ad ve soyadlarını, okullarını, sınıfını ve yaşını da whatsapp hattımıza yollamaları gerekmektedir. Şartları uyan tüm minik kardeşlerimizi bu anlamlı ve güzel yarışmamıza bekliyoruz” diye konuştu.