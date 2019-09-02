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Adıyaman Belediyesi'nden anlamlı projeye destek

Adıyaman Belediyesi, daha yeşil bir Adıyaman için gerçekleştirilecek olan ‘Futbol Turnuvası’na destek oluyor.

Adıyaman Belediyesi, daha yeşil bir Adıyaman için gerçekleştirilecek olan ‘Futbol Turnuvası'na destek oluyor.


Adıyaman'da, bir grup doğaseverin ‘Daha Yeşil Bir Adıyaman' için hayata geçirmeyi planladığı projeye Adıyaman Belediyesi de destek verdi.


Ağaçlandırma ve yeşillendirme duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilecek olan ‘Doğayı Koruyan Adıyaman Futbol Turnuvası' projesi hakkında bilgi veren yetkililer, amaçlarının daha yeşil bir Adıyaman temasına dikkat çekmek olduğunu söyledi.


Projeye Adıyaman Belediyesi'nin yanı sıra, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Üniversitesi ve daha birçok kamu kurumu ve STK'nın destek olduğunu da belirten yetkililer, “Turnuvaya katılan her takımın attığı her gol sayısı kadar fidanın dikileceği turnuvamızda dereceye giren takımlar ve başarılı olan sporcular ödüllendirilecek. Tamamen yeşil bir doğaya sahip olma amacıyla hayata geçirilmiş olan bu projemize destek olan tüm yetkililerimize ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Büyük ödüllerin dağıtılacağı turnuvaya son başvuru tarihi 8 Eylül 2019 Pazar günü olarak belirlendi.

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