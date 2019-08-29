Adıyaman Belediyesinden ‘Badem' konulu AR-GE toplantısı

Adıyaman'da her geçen yıl üretim potansiyeli arttırılan bademin daha da geliştirilip, kalitesinin yükseltilmesi için elini taşın altına koyan Adıyaman Belediyesi, ilgili kurum ve STK'ların da katılımıyla bir AR-GE toplantısı düzenledi.

Adıyaman'ın badem diyarı olması için sürdürülen çalışmalara destek veren Adıyaman Belediyesi, ilgili kurumlarında katılımıyla bir AR-GE toplantısı gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğini gerçekleştirilen toplantıya, Tarım İl Müdürü Adil Alan, İş-Kur İl Müdürü Emin Yücekaya, Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener, Orman İletme İl Müdürü Mehmet Harbi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nevzat Birişik, Öğretim Üyesi Dr. Şaban Karaat, Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Mithat Töken, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile Adıyaman Belediyesi birim müdürleri katıldı.

Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener tarafından verilen toplantıdan önce konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Adıyaman'ın badem diyarı olması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Gayretli yetkililerimiz sayesinde şu anda Türkiye'de badem yetiştiriciliği anlamında birinci sırada bulunan Adıyamanımızda bu işi daha da geliştirmek için el birliğiyle hareket etmemiz gerekiyor. Bunun bir adımı olan bugün ki toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Kılınç'tan sonra söz alan Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener ise katılımcılara badem üretiminin geliştirilmesi ve ‘Doku Kültürüyle Badem Fidanı Üretim Laboratuvarı Kurulması Projesi' hakkında bilgiler verdi.

Verilen bilgilerin ardından toplantıya katılan yetkililer görüş alışverişinde bulunuldu.