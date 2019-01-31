Adıyaman Belediyesinden çölyak hastalarına gıda yardımı

Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan'ın da destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte çölyak hastalarına dağıtılan paketlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, yardımların 300 aileye ulaştırıldığını dile getirdi.

Adıyaman'da ilk kez çölyak hastalarına yönelik gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildiğini de belirten belediye yetkilileri, içerisinde tatlı ve tuzlu yiyecekler ile ekmekten oluşan glütensiz gıda paketleri ile çölyak hastalarına bir nebze olsun destek olmayı amaçladıklarını söyledi.

Yapılan yardımdan dolayı bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan ise gıda paketlerinden teslim alan hak sahiplerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.