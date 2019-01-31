İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman Belediyesinden çölyak hastalarına gıda yardımı

Adıyaman Belediyesi tarafından çölyak hastalarına, glütensiz mamullerden oluşan gıda paketi dağıtıldı.


Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan'ın da destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte çölyak hastalarına dağıtılan paketlerle ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, yardımların 300 aileye ulaştırıldığını dile getirdi.


Adıyaman'da ilk kez çölyak hastalarına yönelik gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildiğini de belirten belediye yetkilileri, içerisinde tatlı ve tuzlu yiyecekler ile ekmekten oluşan glütensiz gıda paketleri ile çölyak hastalarına bir nebze olsun destek olmayı amaçladıklarını söyledi.


Yapılan yardımdan dolayı bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan ise gıda paketlerinden teslim alan hak sahiplerinin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.