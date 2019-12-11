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Adıyaman Belediyesi'nden ‘Dolandırıcılık' uyarısı

Adıyaman Belediyesi, belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin ismini kullanarak maddi yardım talebinde bulunanlara karşı vatandaşları uyardı.


Adıyaman Belediyesi'nde yapılan yazılı açıklamada; Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli adına arayıp, maddi yardım talebinde bulunanlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.


Adıyaman Belediyesi yetkilileri konuyla alakalı yapmış oldukları açıklamada, “Kıymetli Adıyamanlılar, belediyemiz, belediye başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız veya belediye personelimiz adına arayıp maddi yardım gibi taleplerde bulunanlara itibar etmeyiniz. Bu tarz durumlarla karşılaştığınızda hemen 155'e bilgi veriniz” şeklinde konuştu.

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