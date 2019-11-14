Adıyaman Belediyesinden, engelli kardeşlere moral ziyareti

Komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren anne Seniha Karakaş, emeği geçenlere teşekkür ederek, çok duygulandığını söyledi.

Komisyon üyeleri ise yaptıkları açıklamada, merkezde kaydı bulunan ve düzenli olarak ayni yardımda bulunulan Karakaş ailesini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, anneye ve engelli çocuklara moral olunması amacıyla çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.