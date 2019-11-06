Adıyaman Belediyesi'nden evde bakım hizmeti

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sağlığı müsaade etmeyen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar ile özellikle de yaşlılar için saç ve sakal kesimi hizmetini rutin bir şekilde sürdürüyor.

Sürdürülen proje ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi olarak ihtiyaç sahibi yaşlılar, engelliler ve yoksul ailelere yönelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “İlimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine ortak olmak ve yardımlarımızla çözüm yolları üreterek sıkıntılarını asgariye indirmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızdan birisi de ihtiyaç sahibi yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yönelik kişisel bakım hizmeti oldu. Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç'ın talimatları doğrultusunda, toplumsal gelişim merkezimizde görevli erkek kuaförlerimiz tarafından, merkezimizde kaydı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, saç-sakal tıraşları gibi kişisel bakımlarını yapıyoruz” diye konuştu.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti ve mutluluğu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.