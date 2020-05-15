Adıyaman Belediyesi'nden haşereyle mücadele

Tarım alanlarında bulunan ve mevsimsel olarak ortaya çıkan uçan haşerelerin halk sağlığı açısından herhangi bir zararı olmadığını söyleyen yetkililer, gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını ancak haşerelerin yaklaşık bir hafta süreyle var olacağını dile getirdi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “İlimiz genelinde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle tarım alanlarında mevsimsel olarak ortaya çıkan tarım zararlıları en az bir hafta süreyle var olacaklardır. Halk sağlığı açısından herhangi bir zararı olmayan bu haşereler için belediyemiz gerekli mücadeleleri yapmaktadır.”

Ayrıca, her gün iftar sonrası haşereyle mücadeleye devam ettiklerini de belirten yetkililer, araçlarla yapılan ilaçlama ile sivrisinek ve karasinek başta olmak üzere tüm haşerelere karşı önlem almaya çalıştıklarını söyledi.