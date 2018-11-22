Adıyaman Belediyesinden karayollarına yeni lojman

Adıyaman'a yeni yeşil alanlar kazandırmak için şehrin en güzel yerlerinde bulunan kurumlara ait eski yapıları imzalanan protokollerle alarak yeşil alanlara çevirmeyi amaçlayan Adıyaman Belediyesi, bu yerlere karşılık kurumlara yeni binalar yaparak teslim ediyor. Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan Atatürk Bulvarı yeni Adliye binası yanındaki lojmanı sosyal tesis yaparak halkın hizmetine sunmak için alan Adıyaman Belediyesi, imzalanan protokol karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan yeni lojmanın inşaat çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Adıyaman 87. Şube Şefliği içerisinde bulunan alanda yapımı devam eden yeni lojman inşaatı hakkında bilgi veren yetkililer, 10 daireden oluşan lojmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devredileceğini söyledi.