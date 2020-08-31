Adıyaman Belediyesinden kurumsal gelişim çalıştayı

Daha etkin ve yerinde hizmetler sunabilmek için kurumsal yapıya büyük önem veren Adıyaman Belediyesi, bu çerçevede çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılım gösterdiği kurumsal gelişim çalıştayı yapıldı.

Özel bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Belediyemizin sahip olduğu imkanlar çerçevesinde halkımıza daha etkin hizmet sunabilmek için organizasyonel yapı, iş süreçleri ve kurumsal performansı arttırmamız gerektiğini düşündük. Bunun için de, hedeflerde verimsizliğe yol açabilecek problemler ve kök nedenlerin belirlenmesi amacıyla yönetim kadromuzun katılım göstermesini istediğimiz bu çalıştayı düzenledik. İnşallah gerçekleştirdiğimiz bu çalıştayda elde edeceğimiz kazanımlarla, iş akışlarımızda veya organizasyon yapımızda bulunan ve gelecekte oluşabilecek sorunları daha erken tespit ederek önlem alır ve belediyemizin büyümesine, hedeflerine ve verimliliğine olumsuz etki edebilecek etkenlerin çözümünü daha hızlı ortaya koyarız” diye konuştu.

Başkan Kılınç'ın konuşmasının ardından konunun uzmanları tarafından Adıyaman Belediyesi yöneticilerine kurumsal gelişimle ilgili bilgiler verildi.