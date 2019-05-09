Adıyaman Belediyesi'nden Ramazan ayında mukabele programı

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezlerinde Ramazan ayı boyunca mukabele okunacak.

Siteler, Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan Kadın ve Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen program hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, Ramazan ayı dolayısıyla merkezde eğitim gören kursiyerler ve mahalle sakinlerinin katılımıyla merkezlerin Kur-an'ı Kerim hocaları tarafından mukabele programı düzenlendiğini dile getirdi.

Yetkililer ayrıca, Ramazan ayının ilk gününden itibaren gerçekleştirilen programlara tüm hanımları davet etti.