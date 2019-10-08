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Adıyaman Belediyesi'nden stajyer öğrencilere iş güvenliği eğitimi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde staj gören öğrencilere iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaygınlaştırılan iş sağlığı ve iş güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle duran Adıyaman Belediyesi, bünyesinde uygulamalı eğitim gören öğrencileri iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimine aldı. İş Güvenliği Uzmanı Bekir Yıldırım tarafından verilen eğitim hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer, tüm öğrencilere iş sağlığının ve iş güvenliğinin öneminin anlatıldığını dile getirdi.


Adıyaman Belediyesi olarak iş güvenliği konusu üzerinde ciddiyetle durduklarını da sözlerine ekleyen yetkililer, bunun için yönetmelikte uyulması gereken bütün kuralları yerine getirdiklerini belirtti.

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