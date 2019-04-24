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Adıyaman Belediyesi'nden yabani otlarla mücadele

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelindeki park, yeşil alan ve çiçek parsellerinde bulunan yabani otları temizledi.


Mevsim gereği park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarını arttıran Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde bulunan park, yeşil alan ve çiçek parsellerinde çıkan yabani otları temizliyor.


Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle başlattıkları bakım ve ilaçlama çalışmaları kapsamında şehir genelindeki park, yeşil alan ve çiçek parsellerinde boy gösteren yabani otları temizlemek için çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.


Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar ise daha bakımlı ve güzel bir Adıyaman için çalışan belediye yetkililerine ve ekiplere teşekkür etti.

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