İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman Belediyesinden yapılandırma açıklaması

Vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi üzerine açıklamada bulunan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, belediyeye olan borçların da yapılandırma kapsamına girdiğini müjdeledi.


Vergi ve prim borcu yapılandırmasının yürürlüğe girmesinin ardından bu kapsamda, vergi, prim borçları, köprü ve trafik cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Aynı zamanda yapılandırmadan faydalanacak olan kişiler borçlarını 18 taksitle ödeme imkanı bulabilecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, belediyeye olan borçların da yapılandırma kapsamına girdiğini müjdeledi.


Belediye yetkilileri, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve önceki gün Resmi Gazetede yayımlanan vergi ve prim borcu yapılandırması kapsamında belediyeye olan borçlara da yapılandırma fırsatı geldiğini belirtmek istiyoruz. Bu kapsamda, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayan yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunarak, belediyemize olan su, emlak, ilan, reklam, çevre temizlik, kira ve idari borçlarını yapılandırabilecekler” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.