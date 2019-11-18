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Adıyaman Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri devam ediyor

Adıyaman Belediyesi, Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Lina, Leyla ve Diğerleri’ adlı tiyatro oyununu Adıyamanlılarla buluşturuyor.

Adıyaman Belediyesi, Sivas Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Lina, Leyla ve Diğerleri' adlı tiyatro oyununu Adıyamanlılarla buluşturuyor.


Adıyaman Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini dile getiren yetkililer, tüm tiyatro severleri 19 Kasım Salı günü sahnelenecek olan oyuna davet etti.


Oyun hakkında bilgi veren yetkililer, “Adıyaman Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında güzel bir tiyatro oyununu daha hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Zehra İpşiroğlu'nun yazdığı, Ayşen İnci'nin yönettiği ‘Lena, Leyla ve Diğerleri' adlı oyun 19 Kasım Salı günü Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda saat 19.00'da sahnelenecek. Bir göç hikayesini konu edinen oyunun büyük ilgi çekeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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