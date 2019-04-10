Adıyaman Belediyesinin yağış mesaisi

Süleyman Kılınç, önceki akşam etkili olan yağışlardan dolayı 153 hattına gelen şikayetleri kendisi alıp, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Uzun zamandır mevsim normallerinin altında seyreden havalardan dolayı etkili olan ve önceki akşam bu etkisini arttıran yağışlara Adıyaman Belediyesi, yüze yakın araç ve personelle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı anında müdahalede bulundu.

Aşırı yağışlardan dolayı gece geç saatlere kadar mesai yapan Süleyman Kılınç, belediyenin 153 ihbar hattına gelen şikayetleri kendisi aldı ve çizmesi ile yağmurluğunu giyip ekipler tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yağışlar boyunca olası bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, “Bu akşam ilimizde metrekareye 60-70 kilograma yakın bir yağış düştü. Yağışın başlamasıyla birlikte tüm arkadaşlarımız koordineli bir şekilde sahaya indi. Belediyemizin Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AFAD ve Emniyet Müdürlüğümüzden görevli toplam 100'e yakın personel ve araçla yağışların sebep olabileceği sorunlara kısa süre içerisinde müdahale edildi. Yağışın ilk dakikalarında şehir merkezindeki iki köprümüzde trafiğe kapandı. Ancak görevli arkadaşlarımız kısa süre içerisinde bu sorunu çözerek köprüyü trafiğe açtı. Gerçekten olağanüstü bir çalışmayla bu yağış sele sebep olmadan önlendi. Aldığımız bilgilere göre ilimizde yağışlardan kaynaklı ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. İnşallah kısa süre içerisinde yapımına başlamayı planladığımız kuşaklama kanalıyla bir daha böyle bir olumsuzlukla karşılaşmayız. Gayretli çalışmalarından ötürü tüm ekiplerimizi kutluyorum. Adıyamanlı hemşerilerimin de müsterih olmalarını istiyorum. Çünkü arkadaşlarımız bu ve benzeri durumlarda 24 saat görevde olacaklar ve gerekli hassasiyeti gösterecekler” diye konuştu.