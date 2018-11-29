Adıyaman Belediyespor: 24-20: Göztepe

Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Göztepe'yi kendi evinde 24-20 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde oynan maçın ilk dakikalarında konuk takım Göztepe etkili oldu. Skor anlamında kısır geçen ilk yarıyı 10-9 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarıya oldukça etkili başlayan Adıyaman Belediyespor, maç sonunda skoru 24-20 yaptı. Adıyaman Belediyespor elde ettiği galibiyetle hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarına büyük mutluluk yaşattı.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, ligin güçlü ekiplerinden bir tanesine karşı çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Dündar, “Geçen hafta Kırşehir deplasmanında bugün de kendi evimizde Göztepe'ye karşı aldığımız galibiyetlerle ligde üst sıraları zorlamaya devam ediyoruz. İnşallah bu moralle hem Cumartesi günü kendi evimizde ağırlayacağımız İzmir Büyükşehir Belediye maçından, hem de Çarşamba günü yine erteleme maçında kendi evimizde ağırlayacağımız Beşiktaş Mogaz maçından da galibiyetlerle ayrılırız. Bu anlamda aldığımız galibiyetleri hem taraftarlarımıza hem de her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu beye armağan ediyoruz” diye konuştu.