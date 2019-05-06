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Adıyaman Belediyespor: 24- Maliye Piyango SK:21

Hentbol Süper Lig’inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, ligin 24.

Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, ligin 24. haftasında kendi evinde karşılaştığı Maliye Piyango'yu 24-21 mağlup etti.


Türkiye Hentbol Süper Ligi'nin 24. haftasında kendi evinde Maliye Piyango'yu ağırlayan Adıyaman Belediyespor, maçtan 24-21'lik galibiyetle ayrıldı.


Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde oynanan maça oldukça istekli başlayan Adıyaman Belediyesporlu oyuncular, maçın ilk yarısını rakibi karşısında 13-6 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında ise zaman zaman oyundan düşse de, maç sonunda rakibini 24-21 yenme başarısı gösteren Adıyaman Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 23'e çıkarırken, rakibi Maliye Piyango ise 13 puanda kaldı.

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