Adıyaman Belediyespor: 25- Antalyaspor: 22

Hentbol Erkekler Süper Liginde sezonun ilk yarısının son maçında Antalyaspor'u ağırlayan Adıyaman Belediyespor rakibini 25-22 mağlup ederek, Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda emin adımlarla ilerledi.

Adıyaman Belediyespor'un da mücadele ettiği Hentbol Süper Lig'i 2018-2019 sezonunun ilk yarısı oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Sezonun ilk yarısının son maçında kendi evinde Antalyaspor ile karşılaşan Adıyaman Belediyespor, rakibini 25-22 mağlup ederek, sezon başında belirledikleri Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Oynanan maç ile ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Aykut Dündar, “İlk yarının son maçını kazanmakla kalmayıp, puan sıralamasında üstümüzde yer alan Antalyaspor'u yenmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yarı için en büyük hedefimiz grupta üst sıradaki takımlar arasında yer almaktı ve bunu kazandığımız bu maçla elde etmiş olduk. Takım olarak çok iyi mücadele ediyoruz ancak bazı maçları çok şansız şekilde ya berabere bitirdik, ya da bir iki farkla kaybettik. Şayet o maçları da isteğimiz şekilde tamamlayabilseydik daha iyi yerde olabilirdik ama her şeye rağmen bugün kazandığımız maçla sezonun ilk yarısını hem galibiyetle kapattık. Rakibimizin üstüne çıkarak ligin ilk yarısını 4. sırada tamamlamayı başardık. Bu galibiyet bizim için çok iyi bir moral oldu. 27 Ocak tarihine kadar lige ara verilecek. Sporcularımız 10 Ocak tarihine kadar izin yapacaklar ve 10 Ocak'ta Adıyaman'da toplanarak ikinci yarının hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah ikinci yarıda da aynı tempoyla sezonu tamamlayıp Avrupa kupalarında ilimizi, ülkemizi temsil etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza, güzel bir galibiyete imza atan sporcularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyor, elde etmiş olduğumuz altın değerindeki bu galibiyeti her zaman yanımızda olan, destek olan Belediye Başkanımız Fehmi Hüsrev Kutlu'ya hediye ediyoruz” diye konuştu.