Adıyaman Belediyespor: 30 - Beşiktaş Mogaz: 38

Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, kendi evinde ağırladığı ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş Mogaz'a 30-38 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Süper Ligi'nin 6. haftada oynanması gereken ancak rakibinin Avrupa kupalarında mücadele etmesinden dolayı ertelenen maçta ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş Mogaz'ı kendi evinde ağırlayan Adıyaman Belediyespor, rakibine 30-38 mağlup olarak üç maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde oynan ve taraftarından büyük destek gördüğü maçın ilk yarısında oldukça üstün görünen Adıyaman Belediyespor, bir ara rakibi karşısında üç farkla öne geçmesine rağmen maçın ilk yarısını 18-18 beraberlikle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında oyundaki ağırlığını hissettiren Beşiktaş Mogaz üst üste bulduğu gollerle ev sahibi karşısında farkı açtı ve maçtan 38-30'luk galibiyetle ayrılmasını bildi.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, son bir hafta içerisinde çıktıkları üçüncü maç olan Beşiktaş Mogaz karşısında ellerinden geleni yaptıklarını ancak rakiplerini yenemediklerini dile getirerek, üzgün olduklarını belirtti.

Tribünleri tıklım tıklım doldurarak takımlarına maç sonuna kadar destek veren tüm taraftarlarına teşekkür eden Başkan Dündar, Adıyaman Belediyespor'un bu sezon geçen sezona göre ligi daha iyi yerde bitireceğine inandığını da söyledi.

Kendi evinde aldığı mağlubiyete rağmen puan durumunda bulunduğu yerini koruyan Adıyaman Belediyespor 11 puanla 5. sırada yer alırken, yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş Mogaz ise topladığı 18 puanla ve maç eksiğiyle 2. sırada yer aldı.

Adıyaman Belediyespor, ligin 11. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'da deplasmanda Maliye Piyango ile karşılaşacak.