Adıyaman Belediyespor: 33 - 1955 Batman Belediyespor: 34

Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, kendi evinde ağırladığı ve büyük bölümünü üstün götürdüğü maçta güçlü rakibi 1955 Batman Belediye'ye son saniyede yediği golle 33-34 mağlup oldu.

Adıyaman Belediyespor, Hentbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ligin güçlü ekiplerinden 1955 Batman Belediyespor ile Karapınar'daki spor kompleksinde kendi evinde karşılaştı. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç'ın da izlediği maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, ligin güçlü ekiplerinden bir tanesine karşı güzel bir oyun ortaya koyduklarını ancak istedikleri galibiyete ulaşamadıklarını dile getirdi. Dündar, “Son haftalarda aldığımız seri galibiyetlerle üst sıralara iyice yerleştik. Bu moralle çıktığımız üstümüzdeki 1955 Batman Belediyespor maçında da çok güzel bir oyun ortaya koymamıza rağmen istediğimiz galibiyeti son saniyelerde yediğimiz gollerle kaçırdık. Her şeye rağmen Avrupa Kupalarına katılma hedefimize ulaşacağız Allah'ın izniyle” diye konuştu.