İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman Belediyespor: 33 - 1955 Batman Belediyespor: 34

Hentbol Süper Lig’inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, kendi evinde ağırladığı ve büyük bölümünü üstün götürdüğü maçta güçlü rakibi 1955 Batman Belediye’ye son saniyede yediği golle 33-34 mağlup oldu.

Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, kendi evinde ağırladığı ve büyük bölümünü üstün götürdüğü maçta güçlü rakibi 1955 Batman Belediye'ye son saniyede yediği golle 33-34 mağlup oldu.


Adıyaman Belediyespor, Hentbol Süper Ligi'nin 18. haftasında ligin güçlü ekiplerinden 1955 Batman Belediyespor ile Karapınar'daki spor kompleksinde kendi evinde karşılaştı. AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç'ın da izlediği maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, ligin güçlü ekiplerinden bir tanesine karşı güzel bir oyun ortaya koyduklarını ancak istedikleri galibiyete ulaşamadıklarını dile getirdi. Dündar, “Son haftalarda aldığımız seri galibiyetlerle üst sıralara iyice yerleştik. Bu moralle çıktığımız üstümüzdeki 1955 Batman Belediyespor maçında da çok güzel bir oyun ortaya koymamıza rağmen istediğimiz galibiyeti son saniyelerde yediğimiz gollerle kaçırdık. Her şeye rağmen Avrupa Kupalarına katılma hedefimize ulaşacağız Allah'ın izniyle” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.