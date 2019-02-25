Adıyaman Belediyespor: 35- Nilüfer Belediyespor: 32

Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, ligin 16. haftasında kendi evinde ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 35-32 mağlup ederek galibiyetini sürdürdü.

Hentbol Süper Ligi'nin 16. haftasında kendi evinde Nilüfer Belediyespor'u ağırlayan Adıyaman Belediyespor galibiyet serisini sürdürdü. Adıyaman Belediyesi'nin Karapınar'daki Spor Kompleksinde oynanan maça hızlı başlayan Adıyaman Belediyespor rakibini 35-32 mağlup etti. Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Genel Koordinatörü Mehmet Yıldırım, aldıkları galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, “Son haftalarda aldığımız galibiyetlerle çok güzel bir seri elde etmiştik. Bu hafta da kendi evimizde karşılaştığımız Nilüfer Belediyespor maçına bu moralle çıktık ve rakibimizi yenmeyi başardık. Alınan galibiyetten dolayı teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor, takımımızı maç sonuna kadar destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.