Adıyaman Belediyespor: 37-31: İzmir BŞB

Hentbol Süper Lig'inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor, ligin 10. haftasında kendi evinde ağırladığı İzmir BŞB'yi 37-31 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Türkiye Hentbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u kendi evinde ağırlayan Adıyaman Belediyespor, rakibini mağlup ederek Çarşamba günü yine kendi evinde erteleme maçında karşılaşacağı Beşiktaş Mogaz maçı öncesi büyük moral depoladı.

Adıyaman Belediyesinin Karapınar'daki Spor Kompleksinde oynanan maça oldukça istekli başlayan ev sahibi ekip, rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koydu. Maçın ilk yarısını 20-17 önde tamamlayan Adıyaman Belediyespor, maçın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdürdü ve maçtan 37-31'lik galibiyetle ayrıldı.

Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, ligde üst üste aldıkları galibiyetlerle üst sıraları zorladıklarını dile getirerek, “Son üç maçımızı kazanarak çok önemli bir seri elde ettik. İnşallah bu moralle Çarşamba günü kendi evimizde erteleme maçında karşı karşıya geleceğimiz Beşiktaş Mogaz maçından da galibiyetle ayrılarak bu serimizi sürdürürüz. Aldıkları galibiyetlerden dolayı teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyorum” diye konuştu.