Adıyaman Belediyespor Göztepe'yi ağırlıyor

Hentbol Süper Ligi'nde 8. haftada oynanması gereken ancak ertelenen Göztepe maçı 28 Kasım Çarşamba günü Adıyaman'da oynanacak.

Adıyaman Belediyesi'nin Karapınar'daki spor kompleksinde oynanacak maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyespor kulüp yönetimi saat 14.00'da oynanacak olan maça tüm taraftarı davet etti.

Ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesine karşı oynayacaklarını söyleyen ve bu önemli maçta taraftar desteğini yanlarında görmek istediklerini belirten Kulüp Başkanı Aykut Dündar, “Geçen hafta Kırşehir deplasmanında aldığımız galibiyetle büyük moral bulduk. Bu moral ile Çarşamba günü kendi evimizde ligimizin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan Göztepe ile karşılaşacağız. Hedefimiz, güçlü rakibimiz karşısından galibiyetle ayrılmak. Bunun için hazırlıklarımızı tamamladık. Taraftarımızı bu önemli maçta da yanımızda görmek istiyoruz” diye konuştu.