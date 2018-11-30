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Adıyaman Belediyespor İzmir BŞB'yi ağırlayacak

Hentbol Süper Ligi’nin 10.

Hentbol Süper Ligi'nin 10. hafta maçında kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediye'yi ağırlayacak olan Adıyaman Belediyespor hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.


Adıyaman Belediyesi'nin Karapınar'daki Spor Kompleksinde oynanacak olan maç öncesi tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen kulüp başkanı Aykut Dündar, bu önemli maçta taraftar desteğini yanlarında görmek istediklerini söyledi. Başkan Dündar, “Son iki maçımızı kazanmanın moraliyle çıkacağımız İzmir Büyükşehir Belediye maçından da galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu iyi gidişatı gelecek hafta Çarşamba günü erteleme maçında kendi evimizde ağırlayacağımız Beşiktaş maçında da ortaya koyarak taraftarımızı mutlu ederiz. Bu konuda teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz” diye konuştu.

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