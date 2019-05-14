Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler finalde

Elazığ'da gerçekleştirilen ‘Anadolu Yıldızlar Ligi' yüzme yarışmasında mücadele eden Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler elde ettikleri başarılarla finale yükseldi.

14 ilden 430 sporcunun katıldığı ‘Anadolu Yıldızları Ligi' Yüzme Yarı Final Müsabakalarında Adıyaman Belediyesporlu sporculardan Abuzer Deniz Kahraman ve Baki Korkmaz 1 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak erkeklerde Adıyaman takımı olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Adıyaman Belediyesporlu yüzücülerin elde ettiği başarıyı değerlendiren Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, elde edilen her başarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyerek, “Sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” diye konuştu.