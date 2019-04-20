Adıyaman BİLSEM'in “Engele Karşı Empati Koridoru” Projesi Türkiye finalinde

sınıf öğrencilerinden Zeynep Kocadağ ve Aylin Arık'ın yürüttüğü “Engele Kaşı Empati Koridoru” projesi Türkiye Finalinde yarışacak.

TÜBİTAK Proje yarışmasında bölge birincisi seçilerek ülke finaline katılma hakkı kazanan “Engele Karşı Empati Koridoru” projesi kapsamında il genelinde etkinlikler yapılıyor.

Ülkemizde 5 milyona yakın engelli bireyin olması ve engelli bireylerin yaşam koşulları açısından ciddi sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çekmek ve onları anlamak için etkinlikler yapılıyor.

Engelli bireylerin dünyasını daha iyi anlamak adına proje kapsamında okullarda, halka açık olarak Demokrasi Parkında, alışveriş merkezinde etkinlik gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, Beyaz Bant Siyah Dünya (Görme Engeli), Sessiz Dünya (Duyma Engeli), Tek Dilim Beden Dili (Konuşma Engeli), Tekerlekli Sandalyem (Bedensel Engel) gibi etkinlikler yapıldı. Proje kapsamında toplam 14 okulda 10 bin 52 öğrenciye proje kapsamında farkındalık eğitimleri verildi.

126 öğrenci ile aktif katılımlı etkinlik gerçekleştirildi. 135 öğretmen ile farkındalık semineri yapıldı.

24 öğretmen ile aktif katılımlı etkinlik gerçekleştirildi.

Oldukça ilgi gören etkinlikler için proje rehber öğretmeni Eyyüp Güneş, “Amacımız engelli kardeşlerimizin sıkıntılarını bir parça da olsa sağlıklı insanlara aktarmak. Biz bu projede anlatmıyoruz, elimizden geldikçe yaşatmaya çalışıyoruz. Bir insan kendisine ne söylenildiğini, ne gösterildiğini unutabilir fakat ne hissettiğini asla unutmaz” dedi.

Proje ile ilgili Bilim Sanat Merkezi Müdürü Fuat Tokur ise, “Oldukça başarılı ve özverili bir proje, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye finalinde de Adıyaman'ımızı bu proje derece kürsüsüne taşıyacaktır. Projemize ilişkin tüm bilgi ve detaylara kurumumuzun web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.