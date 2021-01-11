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Adıyaman Doğa Koleji'nde İstiklal Marşı etkinliği

Adıyaman Doğa Koleji’nde tüm Türkiye’de olduğu gibi bayrak töreni ve İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi.

Adıyaman Doğa Koleji'nde tüm Türkiye'de olduğu gibi bayrak töreni ve İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi.


Milli Eğitim Bakanlığının, talimatıyla 81 ilde tüm okullarda saat 10.00'da gerçekleştirilen bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Etkinliğe Adıyaman Doğa Koleji de katıldı. Okul bahçesinde Okulun Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, yöneticiler ve öğretmenler ile minik öğrenciler İstiklal Marşı okudu. Okulun diğer öğrencileri ise etkinliğe online katıldı.


Orhan Ekinci, pandemi sürecinde okullarda İstiklal Marşı'nın okunmamasından dolayı Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda okulda İstiklal Maşı etkinliği düzenlediklerini, çok anlamlı ve güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

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