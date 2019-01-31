Adıyaman dünya turizm fuarı EMİTT'e yerini aldı

Ülkeler arasındaki turizm ilişkilerini geliştirerek, her geçen yıl büyük bir ilgi gören ve Türkiye'de turizm sektörünün aynası olan, Türkiye'nin en büyük dünyanın ise 5'inci büyük turizm fuarı olma özelliğini taşıyan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar alanında muhteşem bir açılış töreni ile başladı.

Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 80'i aşkın ülkeden yaklaşık 5 bin kurum, kuruluş, firma ve markanın katılımıyla başladı. Fuara KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'de birçok valilikler ve belediyelerin yanı sıra turizm alanında faaliyet gösteren oteller, tur operatörleri, diplomatik temsilcilikler ve çeşitli seyahat acenteleri stant açtı. Yaklaşık 100 bin seyahat tutkununun katılması beklenen EMITT Fuarı, 3 Şubat 2019 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Adıyaman Valiliği öncülüğünde il özel idaresinin desteğiyle stant açarak, ilin sahip olduğu zengin turizm potansiyelini uluslararası alanda kapsamlı bir şekilde tanıtmak amacıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 12.Holde yerini aldı.

Fuara Adıyaman'dan Vali Yardımcısı Bedir Deveci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık ve Adıyaman'daki turizmciler katıldı.

Adıyaman standı görsel zenginliği ile EMİTT fuarında katılımcılardan büyük beğeni topladı. Adıyaman standına konulan tarihi ören yerlerinin maketleri ile Nemrut Dağı ve diğer tarihi mekanların fotoğrafları büyük ilgi gördü. Adıyaman için ayrılan stantta il kültür ve turizm müdürlüğü, değişik dillerde hazırladığı tanıtım kitap ve broşürlerini, Tanıtım CD'lerini ve tanıtım afişlerini çanta içerisinde hazırlayarak, gelen ziyaretçilere dağıtımını gerçekleştirdi.

Fuarın birinci gününde Adıyaman Standını Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, belediye başkanları, milletvekilleri, turizm sektörü temsilcileri ve çok sayıda katılımcı ziyaret etti.

Adıyaman standını ziyaret eden konuklarıyla yakından ilgilenen Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, ziyaretçilere Adıyaman çiğköftesi ve meşhur kervansaray kahvesi ikram etti.

Adıyaman'ın tarihin derinliklerinden günümüze gelinceye kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Vali Yardımcısı Bedir Deveci, “Turizmin önde gelen firmalarını ve turizm profesyonellerini bir araya getirerek ülkelerin, şehirlerin ve bölgelerin tanıtılmasına önemli katkılar sunan EMITT Fuarı, bugün TÜYAP fuar alanında Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla muhteşem bir açılışla başladı. Kültürlerin ve renklerin buluştuğu fuarda her yöre kendine özgü özellik ve güzelliklerini tanıtmaktadır. Adıyaman olarak bizlerde 12. Holde standımızı açtık. Adıyaman standımız ziyaretçilerden büyük bir ilgi görüyor. 4 gün sürecek olan fuarda amacımız Adıyaman'ın kadim kültürünü başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya tanıtmaktır" diye konuştu.