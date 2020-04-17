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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi plazma toplayabilecek

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne plazma toplama yetkisi verildiğini duyurdu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne plazma toplama yetkisi verildiğini duyurdu.


Korona virüs (covid-19) görülen hastaların tedavisinde immün plazma tedavisini uygulama ile ilgili Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi için Bakanlıktan istenilen izin çıktı.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde transfüzyon merkezinde uygun alt yapı, personel ile uygun niteliklere haiz aferez cihazı bulunması koşuluyla plazma toplama işlemi yapabilecek.


Milletvekili Ahmet Aydın konuyla ilgili olarak, “Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile Adıyaman, iyileşen Covid-19 hastalarımızdan plazma toplayıp, ihtiyaç halinde antikor tedavisi yapabilecek sayılı illerden birisi oldu. Süreci iyi yöneten İl Sağlık Müdürlüğü ile Hastane yöneticilerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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