Adıyaman Eski Belediye Başkanı Kocatürk son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün vefat eden Adıyaman Belediyesi'nin eski başkanlarından Mustafa Kemal Kocatürk, Adıyaman Belediyesi bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Adıyaman Belediyesi eski başkanlarından Mustafa Kemal Kocatürk, yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

1974 yılında Milli Selamet Partisi (MSP)'ten Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen ve 1980 darbesine kadar bu görevi yürüten Mustafa Kemal Kocatürk için Adıyaman Belediyesi bahçesinde anma töreni düzenlendi.

Anma töreninde bir konuşma yapan merhum başkan Mustafa Kemal Kocatürk'ün oğlu Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, törene katılan herkese teşekkür ederek, “Babam, sağlık sebeplerinden dolayı son yıllarını İstanbul'da geçirdi. Ancak hiçbir zaman Adıyaman'dan kopmadı. Adıyamanlı olmak onu hep gururlandırdı. Bizi de her zaman gururlandırdı. Bundan sonra da bu gururu yaşamaya devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle şimdiye kadar görev yapan bütün belediye başkanlarımızın bugün burada olması bizi ayrıca mutlu etti. Allah hepinizden razı olsun. Lütfen hakkınızı helal edin” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise yaptığı konuşmada Merhum Başkan Mustafa Kemal Kocatürk ile baba dostu olduklarını dile getirerek, “Adıyaman'ımızda iki dönem belediye başkanlığı yaparak çok büyük hizmetleri olan başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yenipınar Camii müezzini Mustafa Çetin hoca Aşr-ı Şerif okudu. Okunan Aşr-ı Şerif'in ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından dua merasimi gerçekleştirildi.

Törenin ardından merhum başkan Mustafa Kemal Kocatürk ikindi namazına müteakip Yeni Belediye Mezarlığında kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurlandı.

Anma törenine, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman eski milletvekillerinden ve Mustafa Kemal Kocatürk'ün damadı Mahmut Nedim Bilgiç, Adıyaman Belediyesi eski başkanlarından Hüsrev Kutlu, Necip Büyükaslan, Abdulkadir Kırmızı, Şevket Gürsoy ve Mehmet Erdem, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, kurum müdürleri, Adıyaman Belediyesi birim müdürleri, çalışanları ile merhumun sevenleri ve akrabaları katıldı.