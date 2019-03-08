Adıyaman Fen Lisesi projeleriyle ses getirdi

si düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Finaline 4 proje ile davet edilen Adıyaman Fen Lisesi, 3 derece birden alarak büyük bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK Bölge finallerinde Fizik alanında öğretmen Mehmet Eken'in danışmanlığında, öğrenciler Yağmur Ağın ve Zeynep Ana Karakoç'tan oluşan ekip “Koruyucu Gözlük” adlı projeyle bölge birincisi, Psikoloji alanında Nesibe Çelikten'in danışmanlığında öğrenci Aysima Hatice Aktaş, “Ben Oyunla Öğrenirim” adlı projeyle bölge ikincisi, Değerler Eğitimi alanında Muharrem Aytekin'in danışmanlığında, öğrenciler Gülşen Sabak ve Eylül Çetin'den oluşan ekip “Düşlerim Ağaçta” adlı projeyle bölge üçüncüsü oldu. Bu projeler Malatya Bölge Koordinatörlüğüne gönderilen 1300 proje arasından seçilerek derece aldı.

Adıyaman Fen Lisesi Müdürü Muharrem Aytekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fizik, Psikoloji ve Değerler Eğitimi alanlarında dereceye girerek Adıyaman'ı gururla temsil eden bilim ekibimiz, gelecekte elde edilecek daha büyük başarılara ilham kaynağı olacaktır. Hepimizi gururlandıran ve gelecek adına ümitlerimizi arttıran bu başarıdan dolayı dereceye giren danışman öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür eder, bilim alanında nice ilklere imza atmalarını dileriz. Geçen yıl proje okuluna dönüşen okulumuz, son yıllarda akademik alanda da mesafeler kat ederek ülkemizin sayılı okulları arasına girmiştir. Üniversite sınavları puan ortalamalarında okulumuz Türkiye Fen Liseleri ortalamasının 29 puan üstünde yer almakta, her yıl öğrencilerimiz ülkemizin seçkin üniversitelerine yerleşmektedir. Ayrıca MEB 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda Adıyaman Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayan okulumuz, üniversitenin akademik kadro kaynağı ve bilimsel çalışma olanaklarından da faydalanarak öğrencilerini yetiştirmektedir. Öğrencilerini geleceğe hazırlayan okulumuzda Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla kurulan 3D laboratuvarında Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri ve Coğrafya dersleri üç boyutlu görsellerle desteklenerek işlenmekte ve bu sayede kalıcı öğrenme sağlanmaktadır. STEM laboratuvarında tüm öğrencilerimize robotik ve kodlama alanında çağın gereksinimlerine uygun eğitimler verilmektedir. Havacılık ve model uçak eğitimlerimiz öğrencilerimize hobi oluşturma amacıyla devam etmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin boş zamanlarını etkili ve verimli geçirmeleri için okulumuzda akıl oyunları standı, açık basketbol sahası, kapalı spor salonu, tam donanımlı bir kütüphane, sokak oyunları alanı, bocce alanı, fitness alanı gibi alanlar oluşturulmuştur” diye konuştu.