Adıyaman FK: 0 - Hekimoğlu Trabzon Spor: 1

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon Spor'a 1-0 yenildi.

Adıyaman Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon Spor'u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Eren Özyemişcioğlu yönetti.

Maçın ilk yarısında her iki takımdan da gol gelmeyince ilk yarı 0-0 beraber bitti.

Maçın 64.dakikasında Hekimoğlu Trabzon Spor oyuncusu Musa Caner Aktaş'ın vurduğu top fileyle buluştu. Maç 1-0 oldu. 4 Dakika uzatmalara gidilen maçtan başka gol olmayınca maç, 1-0 tamamlanarak sona erdi. Oynadıkları maçlardan üst üste yenilgiyle sahalardan ayrılan Adıyaman Futbol Kulübü'ne maç sonrası Adıyaman Futbol Kulübü taraftarları kulüp yöneticilerine ve sporculara tepki gösterdi.