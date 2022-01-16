Adıyaman FK: 3 - Vanspor FK: 1

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, kendi sahasında ağırladığı Vanspor FK'yı 3-1 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadyumu'nda Demokrat Özgür Güneş'in yönettiği maçta her iki takımda kıyasıya mücadele etti. Maçın 20.dakikasında ev sahibi ekip, Evren Kilarci'nın attığı gol ile 1-0 önde geçti. Vanspor FK, bu gole maçın 35.dakikasında Oktay Aydın'ın ayağından bulduğu golle cevap verdi ve skor 1-1'e geldi. Maçın 44.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Cengizhan Akgün'ün attığı gol ile ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Maçın ikinci yarısında ise Adıyaman FK oyuncusu Cengizhan Akgün kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü atarak skoru belirledi.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçı Adıyaman FK 3-1 galip bitirdi.