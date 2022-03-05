Adıyaman FK kendi evinde mağlup oldu

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adıyaman FK, rakibi Ergene Velimeşe Spor'a 0-1 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan maçı Furkan Aksuoğlu yönetti. Adıyaman FK ile Ergene Velimeşe Spor ilk yarıda kıyasıya mücadele etti. Ancak her iki takımında gol arayışlarında sonuça ulaşamadı. Maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın 60. Fatih Dilek'in golüyle Ergene Velimeşe Spor 0-1 öne geçti.

Maç boyunca karşılıklı ataklar yaşanırken, maçın bitiş düdüğüyle Ergene Velimeşe Spor deplasmandan 3 puan ile ayrıldı.