Adıyaman FK - S. Van Spor FK: 1-1

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde ağırladığı Silahtaroğlu Van Spor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçta misafir takım Silahtaroğlu Van Spor FK maçın 30. Dakikasında Emrah Tacir'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım Adıyaman FK ise 45+4'te Çağrı Yağız Yasak'ın golüyle beraberliği yakaladı.

İlk yarı 1-1 tamamlanan maçın ikinci yarısında gol gelmeyince maç 1-1 sona erdi. Adıyaman FK, aldığı karar ile bilet fiyatlarında değişikliğe gitti. Kale arkası 20 TL, Maraton Tribünü 30 TL'den satışa sunulurken, Kapalı A ve B Tribünü 500 TL olarak belirlendi.

Taraftarlar 500 TL olan bilete tepki olarak kapalı tribünde maçı izlemedi. Kapalı tribün boş kaldı. Maç boyunca taraftar kulüp yöneticileri aleyhine tezahürat yaptı.