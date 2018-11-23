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Adıyaman genelinde bin 309 kişi arandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde ve ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl ve ilçelerde yapılan asayiş uygulamasında durdurulan araçlar didik didik aranırken kişilerin ise üst araması ve GBT sorgulamaları yapıldı. Uygulama kapsamında bin 309 kişinin GBT sorgulaması, 395 araç ise incelendi. Uygulamada haklarında aranma kararı bulunan 6 şahıs gözaltına alınırken 1 araçta 620 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken evrak eksiği bulunan 4 araç ise trafikten men edildi. Öte yandan yapılan uygulamada toplam 28 bin 834 TL para cezasının da uygulandığı öğrenildi.


Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

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