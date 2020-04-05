İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman genelinde sosyal yardım ödemeleri devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde hak sahiplerine ödenecek bin TL, Adıyaman genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların evlerinde ödenmeye devam ediyor.


Dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenecek olan bin TL para yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine gönderiliyor.


SYDV tarafından zarflara konulan paralar, önceden belirlenen adreslere iletilmek üzere ekiplere teslim edildi.


Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ekipler, hafta sonu Cumartesi-Pazar dahil olmak üzere Adıyaman merkez ve köyleri ile ilçeler ve köylerde hak sahiplerine ödemeleri ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.


Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar da yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, yardımlar kapımıza kadar geliyor" diyerek teşekkür etti.


Öte yandan, Adıyaman Valiliği tarafından oluşturulan vefa sosyal destek grubunda yer alan Polis ekipleri, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların evlerine giderek, Adıyaman Valiliğinin hazırladığı içinde gıda malzemeleri bulunan yardım kolilerini dağıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.