İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman hayalet şehre döndü

Kahramanmaraş merkezli depremde binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman adeta hayalet şehre döndü.

Adıyaman sokaklarında enkaz yığını haline gelen binalar, binaların altında kalan araçlar ve şehirdeki sessizlik İHA ekibi tarafından görüntülendi.


Toplamda 6 bin 957 kişinin hayatını kaybettiği, 38 bin 224 kişinin yaralandığı, 10 şehri etkileyen deprem Adıyaman'ı da vurdu. Şehir merkezinde birçok noktada arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken çok katlı binaların yerle bir olduğu şehirde büyük dram yaşanıyor. Depremin 3'üncü gününde günün ilk ışıklarıyla kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüreğini sızlattı.

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