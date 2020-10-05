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Adıyaman İHH'da Halit Tekbaş dönemi

Yaklaşık üç yıldır Adıyaman İHH’da Başkanlık görevini yürüten Mahmut İzci görevi Mehmet Halit Tekbaş’a devretti.

Yaklaşık üç yıldır Adıyaman İHH'da Başkanlık görevini yürüten Mahmut İzci görevi Mehmet Halit Tekbaş'a devretti.


Adıyaman İHH hizmet binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine İHH Bölge Başkanı Fatih Yüksel katıldı.


Bölge Başkanı Fatih Yüksel devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Hepimiz, ihtiyaç sahipleri, yetimler ve tüm mazlumlar için buradayız. Bu güne kadar olan gayretlerinden dolayı Mahmut İzci başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun. Yeni Başkanımız Mehmet Halit Tekbaş'a ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.


Devir teslim töreni karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

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