Adıyaman il istihdam kurulu toplantısı yapıldı

Adıyaman'da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak amacıyla

Adıyaman'ın işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Valilik toplantı salonunda toplantı düzenlendi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hacı Daştan, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen program ve projeler hakkında kurul üyelerine bilgi vererek, 2021 yılı için hazırlanan eğitim planı ile istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik uygulanacak programlara dair Vali Mahmut Çuhadar ve kurul üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda konuşan Vali Mahmut Çuhadar, “İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme ve mesleki eğitim programları kapsamında 2020 yılında toplam 933 mesleki eğitim kursu, İşbaşı Eğitim Programı ve Toplum Yararına Program açılmış bu programlara 6.206 kadın ve 4.808 erkek olmak üzere toplam 11.014 kişi katılmıştır. 2020 yılı İçerisinde Aktif İşgücü Hizmetleri ve Toplum Yararına Programlar kapsamında yapılan toplam ödeme tutarı 88 milyon 385 bin TL olup, işsizlik sigortası kapsamında yapılan 19 Milyon 256 Bin Türk lirası ödeme ile birlikte işsiz vatandaşlarımıza toplam 107 Milyon 641 Bin lira ödeme yapılmıştır. İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve Meslek liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, İlimiz merkez ve ilçelerindeki meslek Liselerinde yeni meslek dalları açılmıştır. Yine Engelli ve eski hükümlülerin kendi işin kurmasına yönelik sunmuş oldukları projelerden 5'i kabul edilerek hibe desteği sağlanmış, olup, hibe destekleri 2021 yılında da devam edecektir. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda 2021 yılında da işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir” dedi.