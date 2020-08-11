İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Yeşilyurt göreve başladı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Albay Bilgihan Yeşılyurt göreve başladı.


Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına, Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına atanmıştı.


Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Yeşilyurt, görevine başladı. Yeşilyurt, Adıyaman halkının huzur ve güvenliği için tüm kurum, kuruluşlar ve Adıyaman halkıyla el ele vererek gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.