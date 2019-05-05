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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı çam ve söğüt fidanları dikti

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatının 180.

Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla çam ve söğüt fidanları dikti.


Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş Yıl dönümü nedeniyle Besni ilçesine bağlı Üçgöz Köyünde bulunan Jandarma Hatıra Ormanlığında düzenlenen etkinliğe Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Uçar, jandarma personelleri, aileleri, güvenlik korucuları, Besni Erdemoğlu Anadolu Lisesi ile Besni Mehmet Yağmur İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Etkinlikte bin adet çam ve söğüt fidanı toprak ile buluşturuldu.

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