Adıyaman İl Özel İdaresi'nden depremzedelere nakdi yardım

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için yurdun dört bir yanında yardım kampanyaları sürüyor.

6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Adıyaman İl Özel İdaresi personeli ve İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Fatih Olgun'un katkılarıyla depremzedelerin acılarını bir nebze de olsa hafifletmek ve bu acıya ortak olmak için 53 bin 350 TL nakdi yardım toplandı.

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Fatih Olgun, Bem-Bir Sen Şube Başkanı Mahmut İnan ve Yol-İş Sendikası Adıyaman Temsilcisi Mehmet Polat'la birlikte Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret ederek, İl Özel İdaresi personelinin gönüllü olarak bağışladığı paraları deprem bölgesine göndermek üzere takdim etti.

Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Adıyaman İl Özel İdaresi personeline teşekkür eden Vali Aykut Pekmez, “Bilindiği gibi 24 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerimizin yaralarının bir an önce sarılması için devlet ve millet olarak adeta seferber olduk. Vatandaşlarımız acil durumlarda ve yardımlaşma konusunda dünyaya emsal olan işler yapmaktadır. Adıyaman İl Özel İdaresi personelimizde depremzede kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek, bu kötü ve üzüntülü günlerinde yanlarında olabilmek için güzel bir birliktelik sergileyerek İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Fatih Olgun'un da 20 Bin liralık bağışı ile birlikte 53 Bin 350 TL para toplamış. Ben tüm personelimize ve İl Genel meclis Üyesi Mehmet Fatih Olgun'a teşekkür ediyorum. Bu şehrin insanı her vesileyle mağdurlara ve mazlumlara sahip çıkmak için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Çünkü bizler doğal afetlerde ve acil durumlarda bir araya gelmeyi, kardeşlerimize el vermesini, omuz vermesini bilen bir toplumuz. Umarım onların acısını bir nebze olsun hafifletmiş oluruz. İnşallah bu acıyı devlet ve millet olarak hep birlikte aşacağız. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.