Adıyaman İl Özel İdaresine 5 adet çöp toplama aracı hibe edildi

İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen araçların ve çöp konteynırların teslim törenine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, Özel İdare Şube Müdürleri ile çalışanları katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresine hibe edilen araçları inceleyen Vali Aykut Pekmez ve Milletvekili Ahmet Aydın, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Aykut Pekmez, “Daha önce İl Özel İdaresinde 6 olan çöp toplama araç sayısı hibe edilen araçlarla birlikte 11'e çıktı. Hibe edilen 5 adet araç ve 143 adet konteynırlarda çok daha güzel, temiz ve yaşanılabilir köyler oluşturmak adına hizmetler sunacağız. Araçlarımızın ve çöp konteynırların İl Özel İdaresine hayırlı olmasını temenni ediyor, köylerimizin gelişmesindeki katkılarından dolayı Adıyaman İl Özel İdaresine, araçları ve konteynırları hibe eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz” dedi

Ahmet Aydın ise, “Son yıllarda İl Özel İdaresi tarafından kırsal kesime yönelik hayal bile edilemeyecek çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Yapılan yatırımlarla köylerimizin şehirlerden bir eksiği kalmamıştır. Kırsal kesimin alt yapısının, yolunun, içme suyunun yanında temizliği de gerçekleştiriliyor. Şehirdeki bütün imkânlar köylerimizde de olacak inşallah. İl Özel İdaremiz Adıyaman'a hizmet ağını tüm köylerimize ulaştıracak şekilde çöp toplama hizmetini sunmaya başlayacak. Bu gerçekten anlamlı ve önemli bir iş. Tüm dünyada çevreye duyarlılığının arttığı bir dönemde köylerimizin de bunda istifade etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Vali Aykut Pekmez ve Milletvekili Ahmet Aydın, 5 adet tam donanımlı çöp toplama aracının anahtarını şoförlere teslim etti.